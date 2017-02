Straßensperrungen wegen Baumpflegearbeiten in Horneburg

Horneburg : Vordamm |

bo. Horneburg. In Horneburg werden am Dienstag und Mittwoch, 14. und 15. Februar, zwei Straßenabschnitte aufgrund von Baumpflegearbeiten gesperrt: am Dienstag von 8 bis 17 Uhr der Vordamm zwischen Bahnübergang und Kreisel. Die Umleitung erfolgt über den Schützenweg.

Am Mittwoch ist von 8 bis 17 Uhr der Schützenweg zwischen der Einmündung Poggenpohl und Industriestraße gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Industriestraße und Poggenpohl.