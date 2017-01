"Streiflichter": Liederabend am Kamin mit Wolfgang Timm in Horneburg

Horneburg : Mehrgenerationenhaus "Burgmannshof" |

bo. Horneburg. Zum musikalischen Kaminabend mit Wolfgang Timm öffnet das Mehrgenerationenhaus in Horneburg, Lange Str. 38, am Freitag, 10. Februar, um 18 Uhr seine Türen. Der Sänger und Gitarrist präsentiert "Streiflichter" mit Liedern von bekannten und weniger bekannten Liedermachern. Veranstalter sind die Bücherei und das Mehrgenerationenhaus Horneburg.

• Eintritt: 5 Euro; Kartenverkauf in der Bücherei, Tel. 04163 - 82016.