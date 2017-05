Sprint gegen den Wind

Die Leichtathleten des VfL Horneburg konnten beim 7. Sprintertag mehr als 100 Aktive, darunter 33 Grundschüler der GS Horneburg, auf dem Sportplatz Blumenthal, begrüßen. Neue Schulmeisterin im 50m-Sprint wurde Favoritin Tabea Gerkens (W8) in 9,96 s. Die Schulmeister-Krone setzte sich Oskar Jahnke (M9) auf. Seine Zeit: 9,52 s. Vom TuS Harsefeld überzeugten Cajsa Novak (W 7) und Nela Krüger (W8) mit herausragenden Leistungen im 50m- Sprint und auf der 800m-Disztanz. Nachwuchs-Talent Niklas Wenzel (Buxtehuder SV) lief mit 16,62s bereits zum Saison-Beginn über 110m-Hürden Bestleistung. Die ersten Plätze in den Altersklasse w10 und w11 gingen mit Alia Matthe und Milena Maaß an die LG Kreis Nord-Stade.Schwer hatten es die 100m-Sprinter, die bereits um 9.30 Uhr an den Start gingen und mit der kühlen Witterung zu kämpfen atten. Dennoch überzeugten Leonard Klingschat (VfL Horneburg) mit 12,15s und Julian Rohloff (TuS Harsefeld) mit 12,50s. Mit Spannung wurde der 400m-Hürdenlauf erwartet. Der zur deutschen Spitzenklasse gehörende Felix-Tombe Martens (HNT Hamburg) trat gegen Vereinskameradin Antonia Bott und Lukas Tomforde (VfL Horneburg) an. Mit 55,09 s blieb Martens zwar unter seinen Möglichkeiten, war aber mit dieser Leistung zu Saisonbeginn zufrieden.