Sprinter mit neuen Bestleistungen

Bei den Hamburger und Schleswig-Holsteinischen Landesmeisterschaften der Männer, Frauen und der Altersklasse waren auch Sprinter der Trainingsgemeinschaft VfL Horneburg/BSV Buxtehude am Start. Der Buxtehuder Niklas Wenzel überzeugte auf der Jahrnkampfbahn in Hamburg über 110m-Hürden, gewann seinen Vorlauf in neuer Bestzeit mit 15,78s. Niklas trainiert seit zwei Jahren bei Hürden-Spezialist Dennis Seifried. Auch bei Vereins-Kollegin Jana Helling (U 20) macht sich das intensive Training bemerkbar. Sie startete bei den Frauen, lief mit 13,18s Jahresbestleistung über 100m. Ihr Ziel: In diesem Jahr wieder die 13-Sekundengrenze knacken. Einen sensationellen Lauf legte Christina Adolphi vom VfL Horneburg über 100m hin. Nur um 2/100stel Sekunden verfehlte sie ihren eigenen Kreisrekord über 100m, wurde mit 13,25s in ihrem Lauf Fünfte, unterstrich, dass sie nächstes Wochenende zu den Top-Favoritinnen in der Altersklasse W 30 bei den Norddeutschen Meisterschaften in Celle gehört.