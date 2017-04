Tennisverein Horneburg lädt zum Tag der offenen Tür ein

Horneburg : Tennisverein TV Horneburg |

Wie jedes Jahr bereiten die Mitglieder des Tennisvereins Horneburg die fünf Außenplätze auf der Anlage im Blumenthal mit vereinten Kräften selber auf. Und dann kann es losgehen: Der offizielle Saisonstart erfolgt am Samstag, 29. April, ab 14 Uhr im Rahmen des Aktionstages „Deutschland spielt Tennis“. Mitglieder und Bürger von Horneburg und Umgebung, die Interesse am Tennissport haben, sind dann herzlich zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Ab 14 Uhr beginnt das Event mit einem hochklassigen Show-Match zwischen dem Herren-Oberliga-Spieler Matthias Reichert vom SC SW Cuxhaven (Leistungsklasse LK 2) und seinem Spielerkollegen Nico Brüggenwerth aus Stade mit ähnlicher Leistungsstärke (LK 3). Zuschauer dürfen sich auf Tennis auf allerhöchstem Niveau freuen. Im Anschluss ist ein Spaß-Match zwischen Funktionsträgern aus der Samtgemeinde Horneburg und dem Vorstand des TVH geplant.

Auch alle Besucher sind eingeladen, den Tennisschläger bei hoffentlich bestem Wetter erstmalig im Jahr 2017 unter freiem Himmel zu schwingen. Es wird ein kostenloses Probetraining mit Vereinsmitgliedern angeboten, wobei Schläger und Bälle gestellt werden. Lediglich Turnschuhe und ein Sportdress sind mitzubringen. Außerdem kann gegen eine Ballmaschine gespielt werden und für Kinder und Jugendliche gibt es einen Platz mit lustigen Spielformen. Auch für Musik und das leibliche Wohl wird gesorgt - mit Kaffee und Kuchen, gegrillten Bratwürsten oder einem Fass Bier bzw. sonstigen Getränken.

Das Ausprobieren ist beim TVH auch im weiteren Saisonverlauf möglich: Für erwachsene Anfänger bietet Vorstandsmitglied Frank Jeschke bis zu den Sommerferien bei Bedarf jeweils am Freitag von 18 bis 20 Uhr ein kostenloses Training an. Einfach mal vorbeischauen, es ist keine Voranmeldung nötig. Kinder und Jugendliche können ebenfalls über die gesamte Saison (außer in den Sommerferien) am kostenlosen Jugendtraining teilnehmen. Weitere Infos dazu und zur Beitrags-Sonderaktion mit vollständiger Befreiung vom Erstjahresbeitrag, die nur bei Eintritt am Aktionstag gilt, erhalten Besucher auf der Anlage des TVH beim Besuch der Veranstaltung.



Tag der offenen Tür

Tennisverein Horneburg

Blumenthal

Samstag, 29. April

ab 14 Uhr

www.tvhorneburg.de