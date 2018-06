Edeka Drewes stiftet Gemüsebeete für Kids

Woher kommen Zucchini, Radieschen und Möhren? Das wissen die Mädchen und Jungen der Ev.-luth. Kindertagesstätte der St. Matthias Gemeinde "Am Fleet" in Jork, die Kinder der DRK Kita in Dollern sowie die Mini-Gärtner des Kindergartens Wichtelburg in Agathenburg schon bald ganz genau. Die Kinder der Familiengruppe im Alter von zwei bis sechs pflanzen gerade ihr eigenes Gemüse an. Unterstützt werden sie dabei vom Edeka-Markt Drewes in Dollern, Am Buschteich 34 (Tel. 04163 - 811195).Familie Drewes nimmt seit Jahren gerne als Pate an dem Projekt "Gemüsebeete für Kids" der Hamburger Edeka Stiftung teil und steht den Mini-Gärtnern mit Rat und Tat zur Seite. Die Kinder erhalten alle erforderlichen Materialien sowie viele Tipps, um die Gemüsepflanzen zu setzen, zu pflegen und später die Früchte ihrer Arbeit zu ernten."Die Nachwuchsgärtner kümmern sich mit viel Liebe und Fürsorge um ihr Gemüse und lernen so auch, Verantwortung zu übernehmen", sagt Ute Lorengel vom Edeka Markt Drewes.