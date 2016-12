Besonderes zum Fest: Geflügel, Wildfleisch und Co. jetzt bei Edeka Drewes bestellen

In der Advents- und Weihnachtszeit sowie zum Jahreswechsel kommt stets etwas Besonderes auf den Tisch. Die kulinarischen Köstlichkeiten kauft man am besten bei Edeka Drewes in Dollern, Am Buschteich 34.Auf der Suche nach dem Besonderen wird man bei Edeka Drewes sicherlich fündig. Der Frischemarkt führt derzeit exklusive Saisonartikel wie Leysieffer-Pralinen, Schokoladenkugeln von Schwermer, Weihnachtskaffee von der Speicherstadt Rösterei, Salzwedeler Baumkuchen und Baumkuchenspitzen, Schoko-Tannenbaumkränze von Gartmann, hochwertige Gewürze von Herbania, besondere Weine und Spirituosen und vieles mehr.Auch an Silvester und Neujahr wird in vielen Familien fürstlich gespeist. Auf der sicheren Seite ist, wer die Leckereien bestellt. Schlemmer-Aufträge für Silvester sollten bis Montag, 19. Dezember, abgegeben werden. "Wir besorgen für unsere Kunden gern besondere Spezialitäten wie frisches Geflügel, Wildfleisch, Austern, Hummer, Meeresfrüchte und Kaviar", sagt Oliver Drewes. "Auch größere Mengen an Fonduefleisch oder Raclette-Käse sollten vorbestellt werden, damit der Vorrat reicht."