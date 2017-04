Hundesalon Mopsfidel öffnet in Bliedersdorf

60 qm großen Salon anschauen und sich über das Leistungsspektrum der Hundefriseurin informieren.„Die Fellpflege spielt eine wichtige Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden eines Hundes“, erklärt Nadine Birke-Rezemblewski. „Unter anderem wird durch sie die Schutzfunktion des Fells gegen Wind und Wetter aufrecht erhalten und darüber hinaus beugt sie Juckreiz, Ekzemen und auch Parasiten vor.“Ab Dienstag, 2. Mai, steht die Fachfrau ihren Kunden in ihrem neuen Hundesalon Mopsfidel in Bliedersdorf mit Rat und Tat zur Verfügung.Auch das Trimmen der rauhaarigen Rassen gehört auch zu ihrem Pflegeangebot. Per Hand und mit Unterstützung eines Trimmsteins zupft die Fachfrau das abgestorbene Haar aus dem Fell, sodass das neue Deckhaar ungestört wachsen kann. „Ich ziehe den Stein einem Messer vor, weil man mit dem Messer Gefahr läuft, auch unnötig viel Fell abzuschneiden“, so Nadine Birke-Rezemblewski. Langhaarige Hunde werden sorgfältig ausgebürstet, sodass das Fell nicht verfilzt. Rassehunde erhalten auf Wunsch die rassetypische Frisur oder wie Mischlinge auch individuelle Schnitte.„Durch eine fachgerechte Pflege wird dem Hundehalter die anschließende Fellpflege erleichtert“, erklärt die Hundefriseurin. Auch das Baden und Föhnen der Hunde sowie die Krallen-, Augen- und Ohrenpflege gehören zum Leistungsspektrum der Hundefriseurin.Als ausgebildete pharmazeutisch-technische Assistentin, die lange Zeit ein Tierpflegesortiment in der Apotheke betreut hat, sowie als ausgebildete Mineralstoffberaterin nach Dr. Schüßler gibt sie ihren Kunden auch wertvolle Tipps für das Wohlbefinden und die Gesunderhaltung der Hunde. Öffnungszeiten sind von montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. Auch samstags bietet Nadine Birke-Rezemblewski Termine nach Vereinbarung an. Da die Behandlung für z.B. einen kleinen Hund in der Regel zwischen 45 Minuten bis eineinhalb Stunden dauert, sollten Tierhalter ihren Besuch vorher unbedingt telefonisch anmelden.MopsfidelBliedersdorfHauptstraße 39Tel 0151-28926868