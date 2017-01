Alkoholisiert am Steuer

mum.Tespe/Buchholz. Der Polizei gingen am Wochenende gleich zwei Autofahrer ins Netz, die zu tief ins Glas geschaut hatten.

Am Samstag (gegen 0.50 Uhr) stoppten die Beamten die Fahrerin eines VW Golf in Tespe. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Am Sonntag (etwa gegen Mitternacht) kontrollierte die Polizei einen Opel Vectra in Sprötze. Aufgrund deutlichen Alkoholgeruchs und weiterer Auffälligkeiten, die den Verdacht begründeten, dass der 31-jährigen Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, wurden freiwillige Test durchgeführt. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Der Drogenvortets verlief positv auf Kokain und THC. Zwei Blutproben wurden entnommen und ein Strafverfahren bezüglich Trunkheit im Straßenverkehr eingeleitet. Auch in diesem Fall wurde der Führerschein sichergestellt. Zusätzlich fand die Polizei Drogen bei dem 31-Jährigen.