Betrunkener geht auf Polizisten los

mum. Buchholz. Am späten Samstagabend fuhr ein 37-jähriger Trelder nach einem Familienstreit mit seinem Pkw in Buchholz umher und kehrte kurz darauf zurück, wo er von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei erwartet wurde. Der ganz offensichtlich stark alkoholisierte Mann begann die Polizeibeamten zu beleidigen und versuchte, an ihnen vorbei zu den Familienangehörigen zu gelangen. Als die Polizei ihn davon abhalten wollte, verletzte er einen Polizeibeamten am Unterarm, bevor er überwältigt wurde. Der Mann kam ins Polizeigewahrsam. Ihm wurde eine Blutprobe für die Strafverfahren entnommen.