Im Drogenrausch: Mann greift Rettungssanitäter an

mum. Trespe. Am Freitag verletzte sich gegen 23 Uhr ein unter Drogeneinfluss

stehender Mann (26) an seiner Hand. Durch die Besatzung eines herbei gerufenen Rettungswagens wollte er sich nicht behandeln lassen. Stattdessen trat, schlug und biss er nach den Rettungssanitätern.Zudem bespuckte und beleidigte er die Helfer. Auch die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten griff der 26-Jährige an. Der Mann wurde überwältigt und nach ärtzlicher Vorstellung in die Psychatrische Klinik nach Lüneburg gebracht.