Nach Unfall: Frau muss ins Krankenhaus

mum. Winsen. Am Samstag (gegen 21.40 Uhr) ereignete sich in Winsen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 54-jähriger Fahrer eines Ford Ka befuhr die Dorotheenstraße in Richtung Brahmsallee. Im Kreuzungsbereich zur Niedersachsenstraße musste er bremsen, da sich von links die bevorrechtigte 33-jährige Fahrerin eines Renault Clio näherte. Auf winterglatter Fahrbahn kam der 54-Jähriger nicht rechtzeitig zum Stehen und rutscht auf die Niedersachsenstraße, wo es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Dabei wurde die Frau verletzt. Sie musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro aus.