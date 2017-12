13.972 Euro für 468 Weihnachtsbriefe

Das kann sich sehen lassen: 468 bedürftige Kinder im Landkreis bekommen einen Weihnachtsbrief mit einem Gutschein. Zum Abschluss der Spendensammlung „Schenkt Kindern eine Freude“ der Arbeitsgemeinschaft „Hand in Hand“ im Landkreis Harburg kamen jetzt in den Räumen der AWO Vertreter aller beteiligten Organisationen zusammen, um die Weihnachtsbriefe mit Gutscheinen zu verpacken. In den vergangenen Monaten hatte die Arbeitsgemeinschaft, der unter anderem die fünf Wohlfahrtsverbände Arbeiterwohlfahrt, Caritas, DRK, Diakonisches Werk und Paritätischer sowie die Sparkasse Harburg-Buxtehude und die Volksbank Lüneburger Heide angehören, insgesamt 13.972 Euro an Spenden gesammelt. Den Auftakt machte dabei im November ein Konzert von „Heart Rock Café“ im Winsener Marstall, das die Kulturinitiative „Die6“ veranstaltet und die Erlöse Hand in Hand gespendet hatte. Spenden, die nach dem 11. Dezember eingegangen sind, werden übrigens für die Fortführung der Aktion im nächsten Jahr verwendet.468 Mädchen und Jungen im gesamten Landkreis dürfen sich in diesem Jahr über einen Gutschein für Spielwaren, Kino- oder Schwimmbadbesuche im Wert von jeweils 30 Euro freuen.Im Zuge der gemeinsamen Packaktion verabschiedete die Arbeitsgemeinschaft auch ihr langjähriges Mitglied Joachim Matz von der Volksbank Lüneburger Heide. Matz war von den Anfängen von „Hand in Hand“ mit dabei und brachte damals auch die Aktion „Schenkt Kindern eine Freude“ mit auf den Weg. Nachdem er nun in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, verabschiedete er sich auch aus der Arbeitsgemeinschaft. Als Dank für sein langjähriges und großartiges Engagement überreichten ihm die Verbände einen Präsentkorb.• Für „Hand in Hand“ kann gern weiter gespendet werden: Sparkasse Harburg-Buxtehude (DE80 2075 0000 0007 0220 31), Volksbank Lüneburger Heide eG (DE81 2406 0300 0222 2221 00).