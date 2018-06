Benefiz-Grillen für den guten Zweck

Das kann sich sehen lassen: Kürzlich luden die Bäckerei Weiss und die Gewürz-Experten von "Ankerkraut" aus Jesteburg zum Benefiz-Grillen auf den Peets Hoff nach Buchholz ein. Serviert wurden Pulled Pork-Burger, Chicken Wings und Würstchen.Die Einnahmen kommen der Neugestaltung des Spielplatzes am Seeveufer in Jesteburg zugute. "Wir haben insgesamt 1687,40 Euro eingenommen", freute sich Anne Lemcke von "Ankerkraut". Am Samstag gingen 35 Kilogramm Pulled Pork, zehn Kilogramm Wings und 200 Würstchen über den Grill. Am Ende der Veranstaltung haben die Familien Weiß und Lemcke entschieden, den Betrag auf 3.000 Euro aufzurunden."Die Aktion hat uns allen sehr viel Spaß gemacht", so Anne Lemcke. Inzwischen gibt es in allen Filialen der Bäckerei Weiss ein "Ankerkraut"-Grillbrot zu kaufen. Die Idee zur "Ankerkruste" entstand während der Planunegn für das Benefiz-Grillen.