Eine neue Generation Schutzengel geht an den Start

Etwa 3.000 Jugendliche erhalten Post von Landrat Rainer Rempe / Verkehrssicherheit ist das Ziel.

Junge Verkehrsteilnehmer, die sich nach einer Party oder einem Konzertbesuch auf den Heimweg machen, haben im Landkreis Harburg gute Chancen, auf einen Schutzengel zu treffen. In den nächsten Tagen erhalten alle 16-jährigen Mädchen sowie alle 18-jährigen Jungen im Landkreis Post von Landrat Rainer Rempe. Er fordert die Jugendlichen auf, sich an der Aktion "Sei ein Schutzengel" zu beteiligen und einen Beitrag zur Sicherheit auf den Straßen im Landkreis Harburg zu leisten. Zusammen mit den 1.227 Mädchen, die nun ihren Schutzengel-Ausweis erhalten, gibt es dann 10.000 Schutzengel im Kreisgebiet. Gleichzeitig erhalten 1.465 männliche Verkehrsteilnehmer, die gerade 18 Jahre alt geworden sind, ein Schreiben, das ihnen die Schutzengel-Initiative erläutert."Ziel ist es, die jungen Menschen für verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren und dadurch die Anzahl schwerer Verkehrsunfälle zu reduzieren", so Bettina Bergmann-Noeres, Ansprechpartnerin für Schutzengel beim Landkreis Harburg. "Oft ist es dabei bereits ausreichend, wenn sie als sogenannte Schutzengel nach einer Party daran erinnern, dass es besser ist, ein Taxi zu nehmen, statt nach ein paar Bier oder übermüdet selbst Auto zu fahren."Im Bereich der Polizeiinspektion Harburg ist laut Verkehrsunfallstatistik die Gefahr, bei einem Verkehrsunfall getötet zu werden, für die 18- bis 24-Jährigen dreieinhalbmal so hoch wie für Personen anderer Altersgruppen. Mit dem Ausweis können alle Schutzengel zeigen, dass sie sich an der Aktion beteiligen. Gleichzeitig erhalten sie damit einige Vergünstigungen - wie etwa Rabatte für Fahrten mit verschiedenen Anrufsammeltaxi-Unternehmen."Sei ein Schutzengel“ ist eine Initiative des Landkreises Harburg, der Polizeiinspektion Harburg, der Verkehrswacht Harburg-Land und des Präventionsrates Seevetal. Jeder kann die Schutzengel unterstützen und dazu beitragen, die Zahl schwerer Verkehrsunfälle mit Beteiligung junger Erwachsener zu senken.Mehr Informationen gibt es beim Landkreis Harburg unter der Telefonnummer 04171 - 693747 oder unter www.schutzengel.landkreis-harburg.de.