Erster "Natur bewegt"-Tag

Organisatoren-Treffen: Aktionstag auf dem Heidschnuckenweg in Vorbereitung.

Da werden die Heidschnucken staunen: Die Sportregion Heide, die Kooperation Heidschnuckenweg und die Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz laden für Samstag, 16. September, zu einem wahrhaft bewegten Tag in der Natur ein - den "Natur bewegt"-Tag. Die Vorbereitungen für den Aktionstag sind bereits in vollem Gange! Am Montag trafen sich alle Koordinatoren, Sportvereine und andere Beteiligte zur Abstimmung des "Natur bewegt"-Tages.An 16 Standorten entlang des Heidschnuckenwegs bietet der Zusammenschluss der Sportbünde Celle, Harburg-Land und Heidekreis mit Unterstützung seiner Vereine spannende und kreative Bewegungsangebote an. Ganz gleich, ob man sich auf eine angeleitete Kräuterwanderung begibt oder einem Geocaching-Schatz auf der Spur ist, ob man bei einer Yoga-Session zu sich findet oder gar um ein Minisportabzeichen kämpft - an diesem Tag kommt garantiert jeder auf seine Kosten. Mehr als 70 verschiedene Veranstaltungen laden auf dem Heidschnuckenweg zwischen Hamburg-Fischbek und Celle zum Mitmachen und Aktivwerden ein. Eröffnet wird der Tag am Morgen in Müden (Örtze), wo sich direkt der Besuch des Müdener Mühlenfestes anbietet.• Weitere Informationen zum "Natur bewegt"-Tag sind im Internet unterabrufbar. Dort wird in Kürze auch das komplette Veranstaltungsprogramm veröffentlicht. Fragen zum Aktionstag und zum Heidschnuckenweg beantwortet Christiane Vogt, Mitarbeiterin der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung, unter der Rufnummer 04171 - 693603 oder per E-Mail an