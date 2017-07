Fetziger Geburtstag der Appeltown Washboard Worms in Lüllau

Jesteburg : Brookhoff |

tw/nw. Lüllau. Auf der Tour zu ihrem 35. Geburtstag machen die Appeltown Washboard Worms am Samstag, 15. Juli, Station auf dem Brookhoff (Lüllauer Dorfstr. 25) in Jesteburg-Lüllau. Um 19 Uhr startet die einheimische Band mit ihrem fetzigen "Country-Fiddle-Rock"-Programm, bei dem eine ausgelassene Stimmung des Publikums ausdrücklich erwünscht ist.

Bei dieser schmissigen Open-Air-Fete haben die Appeltown Washboard Worms ihren langjährigen Waschbrett-Spieler Norman Lockschen dabei, der an Waschbrett und Gitarre viel Rock'n'Roll von Jerry Lee Lewis und Elvis zelebrieren, aber auch mit den zauberhaften alten Skiffle-Stücken Lonnie Donegans begeistern wird. Es ist einer seiner seltenen Auftritte mit der Band, da Norman Lockschen sonst als gefragter Punk-Rock-Gitarrist viel unterwegs ist. Selbstverständlich hört das Publikum auch das Bluegrass-Banjo unterstützt von der schneidenden E-Gitarre des Country-Rockers. Der Hamburger Dixie-Jazzer Klaus Lüers wechselt von seinem Kontrabass häufig ans Piano und haut den einen oder anderen Boogie Woogie in die Tasten, manchmal unterstützt vom Drummer der Band, die mit vier Händen artistisch das Instrument malträtieren. Besondere Höhepunkte des Programms sind die schweißtreibenden Soli des österreichischen Teufelsgeigers Helmut Stuarnig, der mit seiner Country-Fiddle gern inmitten des Publikums spielt.

• Reservierungen unter Tel. 04183 - 2241.