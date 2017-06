Gute Gastgeber, motivierte Schützen

Volksbank-Schießen: Marxen siegt in Schierhorn, Raven-Rolfsen triumphiert in Ashausen.

Das Volksbank-Schießen, das jetzt bei den Schützenvereinen Schierhorn und Ashausen stattfand, erwies sich erneut als spannender Wettkampf. In Schierhorn traten elf Vereine aus dem Bereich Hanstedt/Seevetal an. Die Schierhorner konnten zwar keine Mannschaft aufstellen, erwiesen sich aber als großartige Gastgeber. In Ashausen kamen 16 Vereine aus dem Raum Winsen/Salzhausen/Neuland zusammen. Jede Mannschaft bestand aus fünf Schützen: dem jeweiligen König, einem Adjutanten, dem Präsidenten oder Vizepräsidenten und zwei weiteren Schützen. Für den Sieger gab es ein Sportgewehr, das die Volksbank gestiftet hatte.In Schierhorn siegte erneut das Team aus Marxen. Glücklicher Zweiter wurde die Mannschaft aus Egestorf. Da die Marxener ohne ihren König angetreten waren - sie hatten ersatzweise den Vizekönig im Team, ging der Siegespreis satzungsgemäß an den Schützenverein Egestorf. Das beste Einzelergebnis mit 4.555 Punkten erzielte Thomas Jobmann vom Schützenverein Brackel.In Ashausen jubelten die Schützen aus Raven-Rolfsen. Die Mannschaft mit dem Vorsitzenden Werner Bürger und dem amtierenden König Günter Böttger qualifizierte sich als bestes Team und gewann das Sportgewehr. Zweiter wurde der Schützenverein Wetzen, auf dem dritten Platz landete der Schützenverein Moor. Sie erhielten 250, beziehungsweise 100 Euro als Siegesprämie. Bester Einzelschütze wurde Peter Kasteinke vom Schützenkorps Winsen mit einem Ergebnis von 3.006 Punkten. Er erhielt ein Preisgeld von 50 Euro. Außerdem bekam jede Mannschaft einen Volksbank-Orden, der beim Schützenfest ausgeschossen werden kann.• Die Ergebnisse im Einzelnen:• Schierhorn1. Marxen (36.033 Punkte): 250 Euro2. Egestorf (36.171): Gewehr3. Ohlendorf (38.984): 100 Euro4. Brackel (39.982)5. Ramelsloh (43.104)6. Evendorf (44.059)7. Stelle (47.418)8. Asendorf (48.201)9. Maschen (50.871)10. Hanstedt (50.930)11. Wesel (60.306)• Ashausen1. Raven-Rolfsen (28.241 Punkte): Gewehr2. Wetzen (34.400): 250 Euro3. Moor (35.258): 100 Euro4. Soderstorf (35.379)5. Winsen (36.683)6. Eyendorf (37.374)7. Kirchgellersen (37.507)8. Salzhausen (37.910)9. Borstel-Sangenstedt (40.064)10. Ashausen (44.298)11. Luhdorf-Roydorf (45.530)12. Handorf (46.602)13. Toppenstedt (47.103)14. Over (51.471)15. Neuland (53.440)16. Garlstorf-Gödenstorf (57.994)Das nächste Volksbank-Schießen findet beim Schützenverein Stelle und bei der Schützenkameradschaft Borstel-Sangenstedt statt.