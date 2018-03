Hagen Heigel ist neuer Vorsitzender

Heidekultour: Die Planungen beginnen.

Während der Mitgliederversammlung des Vereins "Heidekultour" wurde der Vorstand neu besetzt. Neu gewählt wurden Hagen Heigel (Hanstedt) und Wolfgang Könemann (Lüneburg). Weiter im Vorstand vertreten ist Gabi Eiberg (Todtshorn), die als Gründungsmitglied die "Heidekultour" von Anfang an mit aufgebaut hat. Mit großem Dank an die geleistete Arbeit wurden Florence Romberg, Elke Andrä und Ines Kerstan aus dem Vorstand verabschiedet."Wir wollen den Verein künftig noch bekannter machen und neue Mitglieder dazugewinnen", so Hagen Heigel. "Unser Hauptevent ist die jährlich stattfindende, überregionale Kunstausstellung Ende April/Anfang Mai. Dafür ist alles vorbereitet." Diesmal würden mehr als 30 Kulturpunkte in den Landkreisen Heidekreis, Harburg und Lüneburg ihre Tore öffnen. "Die Veranstaltungsbroschüre für 2018 steht kurz vor der Auslieferung, so dass wir etwa ab Mitte März die Kunststätten und Künstler mit ihrem Programm präsentieren können."