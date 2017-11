Hanstedt: Erstes Krematorium für Pferde in Norddeutschland geplant

Das Unternehmen Cremare betreibt bereits seit 2009 ein Tier-Krematorium in Hanstedt. Nun soll ein zweites Gebäude hinzukommen, in dem Pferde eingeäschert werden können. Eine Gesetzesänderung erlaubt die Pferde-Krematierung seit dem vergangenen Jahr. Anwohner kündigen Widerstand gegen das Vorhaben an, weil sie Geruchsemissionen fürchten.

Begleitung bis zur Ofenanlage

Frankreich als Vorbild

„Wir wollen keine Verbrennungsanlage“

Das Tier-Krematorium Hanstedt wurde 2009 von dem Tierarzt Dr. Frans Evers errichtet. In einem angemessenen Ambiente begleiten die Mitarbeiter die Tierbesitzer beim Abschied. Direkt am Tier-Krematorium befindet sich der liebevoll angelegte Garten mit einer Ruheecke und dem Streubeet, das die Trauernden zu jeder Zeit besuchen können. Auch für die neue Anlage ist ein parkähnliches Umfeld vorgesehen. Als eines der wenigen Tierkrematorien in Deutschland können die Besitzer bis zum Einführraum (Ofenanlage) dabei sein. Direkt nach der Einäscherung kann die Asche mit nach Hause genommen werden.Erst seit August 2016 ist die Kremierung von Pferden im Deutschland erlaubt. Zuvor durften die Vierbeiner nicht eingeäschert werden, sondern mussten an eine Tierkörperverwertungsanstalt übergeben werden. „Dass dies kein schönes Ende für ein Tier ist, das den Menschen genauso nah ist wie Hund oder Katze, haben Pferdefreunde schon lange kritisiert“, sagt Michael Schlüter. Denn zur Trauer komme das ungute Gefühl, nicht genau zu wissen, was nach dem Sammeltransport auf einem Lkw mit den Überresten passiert.Wer es sich leisten konnte, ließ sein Pferd nach Frankreich oder in die Niederlande bringen, um es dort einäschern zu lassen. „Dazu mussten viele bürokratische Hindernisse überwunden werden“, so Schlüter. Unter anderem musste ein Transport innerhalb von 36 Stunden stattfinden.Cremare gehört seit Ende 2015 der französischen Aktiengesellschaft „La Compaigne des Veterinaires“, einem Unternehmen, dessen Aktienanteile überwiegend an Tierärzte ausgegeben werden.„Wir holen uns eine industrieähnliche Verbrennungsanlage nach Hanstedt, die Schadstoffe ausstößt und Tourismus schädigend ist“, kritisiert Günter Meschkat den geplanten Bau des Pferde-Krematoriums. Der Diplom-Meteorologe fürchtet umweltbelastende Auswirkungen auf den ganzen Ort. „Bei leichtem Nord-West-Wind liegt Hanstedt im Bereich der maximalen Konzentration der Abluftfahne.“ Florian Schönwälder hat Angst um die Gesundheit der Bürger: „Wenn wir morgens aus dem Fenster auf den Schornstein sehen und hoffen müssen, dass die Filter der Anlage noch funktionieren, dann ist das kein gutes Gefühl. Anlagen, in denen Furane und Dioxin entstehen und Schwermetalle frei werden, gehören in Industriegebiete.“Gemeinsam rufen die beiden Männer die Hanstedter auf, sich an ihre Ratsmitglieder, den Bürgermeister und die Verwaltung zu wenden, dem Antrag nicht zuzustimmen, um die Verbrennungsanlage zu verhindern. „Hanstedt als Erholungsort und Einnahmen aus Tourismus können wir vergessen, wenn bekannt wird, dass hier mehrere Tierverbrennungsanlagen stehen“, so Meschkat.• Am Donnerstag, 23. November, findet ab 19 Uhr eine Info-Veranstaltung im „Wohnzimmer“ (Bei der Kirche 38) statt. Ziel sei die Gründung einer Bürgerinitiative gegen den Krematoriums-Neubau.