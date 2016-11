Heimspiel für Jesko Wilke

Bendestorfer Autor liest am Sonntag im „Makens Huus“ / Karten erhältlich.

Das ist ein echtes Heimspiel! Auf Einladung des Bürger- und Kulturforums Bendestorf macht der Bendestorfer Autor Jesko Wilke Station in seinem Heimatort. Am Sonntag, 20. November, liest er im „Makens Huus“ (Poststraße 4) aus seinem im Sommer erschienen Buch vor. „Das Leben ist ein zotteliges Ungetüm“ heißt das Werk. Es geht um heftige Turbulenzen in einer Vater-Tochter-Hund-WG.„Die Frau, mit der ich zusammen lebe, ist fantastisch. Nicht nur, dass sie umwerfend aussieht, sie ist auch noch selbstbewusst, humorvoll, tolerant und tierlieb. Der Altersunterschied? Ließ sich nicht vermeiden, es handelt sich um meine Tochter.“ Mit diesem Prolog beginnt Wilke seine neue Geschichte. Weil er pleite ist, zieht Türsteher Stefan Fischer mit seinem Hund „Amok“ zu seiner Tochter Carla. Dank einer Verwechslung ergattert er den Top-Job als Creative Director einer angesagten Werbeagentur. Doch mit dem Dienstporsche kommen die Probleme. Stefan hat nicht die geringste Ahnung von Werbung. Dann setzt ein Todesfall eine folgenschwere Kettenreaktion in Gang.„Mit meinem Protagonisten Stefan Fischer teile ich die Erfahrung, dass man in einen Job geraten kann, von dem man eigentlich keine Ahnung hat“, sagt Wilke. „Ich habe nämlich auch schon Jobs gemacht, für die ich keine richtige Ausbildung hatte - mehrfach sogar. Man könnte fast sagen, es ist mein berufliches Lebenskonzept.“ Eigentlich wollte Wilke Fotograf werden, dann Tischler, dann Kunsttherapeut (das hat er auch studiert). „Mein Geld verdiente ich jedoch als Sozialpädagoge, Layouter, Gesundheitsmanager, Personalchef, Journalist, Autor und für ein paar Monate sogar in einer Werbeagentur, wie mein Protagonist.“Im September 2012 erschien im Rowolt-Verlag mit „Ghostwriter“ der erste Roman von Jesko Wilke. Seitdem geht es für den Autoren steil bergauf. Zusammen mit seiner Frau Dörte veröffentlichte Jesko das Kochbuch „feel good food“ (Christian Verlag). Es folgte der Ernährungsratgeber „Clean Eating - Der 21-Tages-Plan“.• Der Eintritt kostet 7,50 Euro. Tickets gibt es im „Jesteburger Buchladen“ (Hauptstraße 10, Jesteburg) sowie bei Blumen Ritter (Im Alten Dorfe 33, Bendestorf). Außerdem können die Tickets auch online reserviert werden. Die Adresse lautet www.bk-bendestorf.de