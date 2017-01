Hilfe für Lena Marie

Hanstedterin sammelt Geld für ihre kleine Nichte.

Diese Geschichte geht unter die Haut. Die kleine Lena Marie leidet an Mukoviszidose. Das ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung. Bei Betroffenen sind bestimme Gene verändert. Folgen sind unter anderem Atemprobleme und Verdauungsstörungen. Mukoviszidose ist nicht heilbar. Mit einer konsequenten Therapie kann der Krankheitsverlauf zwar verlangsamt werden, dennoch ist die Lebenserwartung deutlich verkürztLena Marie ist gerade einmal fünf Jahre alt. Ihr Zustand ist inzwischen so kritisch, dass sie 24 Stunden am Tag an ein Sauerstoffgerät angeschlossen sein muss. Ständig an Lena Maries Seite sind ihre Eltern. Für die häufigen Aufenthalte im Krankenhaus konnte sich die Mutter bislang immer wieder von ihrem Arbeitgeber beurlauben lassen. „Doch nun haben die Ärzte signalisiert, dass es besser wäre, wenn die Eltern so viel Zeit wie möglich mit ihrer Tochter verbringen“, sagt Cindy Bendt aus Hanstedt. Lena-Marie ist ihre Nichte. Cindy Bendt mag sich nicht vorstellen, wie es emotional um ihre Familie bestellt ist. Sie selbst hat eine sieben Jahre alte Tochter - Lotte. „Wir wissen, dass wir nicht dazu beitragen können, dass es Lena Marie wieder besser geht. Aber wir wollen zumindest helfen, ein paar Sorgen von der Familie fern zu halten“, so Cindy Bendt. Aus diesem Grund versucht die Hanstedterin in jeder freien Minute Spenden für die Familie einzuwerben. Unter anderem wirbt sie für eine Spenden-Aktion, die Nadine Bruhn auf Leetchi.de ins Leben gerufen hat. Auf dem Portal können private Spendenaktionen gestartet werden. Dort beschreibt sie sehr emotional, warum sie helfen möchtei: „Wenn Lena wieder ins Krankenhaus muss, fährt die Mama immer mit. Dafür muss sie sich immer beurlauben lassen. Das führt zu erheblichen Gehaltsausfällen. Der Papa von Lena versucht so viel wie möglich zu arbeiten. Aber es reicht nicht! Nach der Arbeit fährt er eine Stunde zu seiner kleinen Lena ins Krankenhaus.“• Wer die die Spenden-Aktion unterstützen möchte, kann dies online tun. Die Adresse lautet www.leetchi.com/c/soziales-von-lena-marie