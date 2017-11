Hommage an die Geschichte

Jürgen A. Schulz präsentiert mit „Kulturdenkmale zwischen Marsch und Heide“ beeindruckenden Film.

Landrat übernimmt Schirmherrschaft

Der Film wird erstmals am Donnerstag, 16. November, im Marstall in Winsen gezeigt. Unter den Gästen ist unter anderem Landrat Rainer Rempe, der die Schirmherrschaft übernommen hat. Er hält einen Vortrag zum Thema „Was bedeuten uns Kulturdenkmale?“Das ist typisch für Jürgen A. Schulz: Die Schulen im Landkreis werden wieder DVDs der Dokumentation erhalten. Finanziert wurde die Produktion durch Fördermittel des Lüneburgischen Landschaftsverbandes, der Volksbank Lüneburger Heide, des Fördervereins des Museums am Kiekeberg und dem Landkreis Harburg sowie des Heimat- und Museumsverein Winsen.Der Film kostet 29,80 Euro und kann über die Homepage www.dokupro.shop bestellt werden. Öffentliche Vorführungen sind geplant. Interessenten können Schulz gern ansprechen.