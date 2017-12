Kindern einen Herzenwunsch erfüllen

Lions Club Buchholz-Nordheide und Sparkasse Harburg-Buxtehude starten „Aktion Wunschbaum“.

Auch in diesem Jahr werden der Lions Club Buchholz-Nordheide und die Sparkasse Harburg-Buxtehude für viele leuchtende Kinderaugen sorgen: Die „Aktion Weihnachtswunsch“ macht Kinder und Jugendliche der Evangelischen Jugendhilfe Friedenshort in Tostedt zu Weihnachten glücklich. Bereits seit 2012 werden auf diese Weise große Wünsche erfüllt.Im Friedenshort werden rund 150 Kinder und Jugendliche von vier bis 21 Jahren betreut. In insgesamt 17 Gruppen werden sie in einer Tagesgruppe gefördert oder leben in einer der betreuten Wohngruppen. Zusätzlich erfahren Familien zu Hause Unterstützung. Auch dieses Jahr sollen bei der „Aktion Weihnachtswunsch“ wieder alle einen Herzenswunsch erfüllt bekommen„Unserem Club liegt die Förderung von Kindern und Jugendlichen besonders am Herzen“, sagt Wolfgang Göbel vom Lions Club. „Gerade in der Weihnachtszeit freuen wir uns darüber, Kindern, die nicht so sehr vom Leben verwöhnt sind, eine Freude machen zu können. Durch die Weihnachtsbaumaktion für die Kinder des Friedenshort, geben wir allen die Möglichkeit hierbei mitzuwirken.“Auf den vielen kleinen und liebevoll von den Kindern und Jugendlichen gestalteten Wunschzetteln, die an den Weihnachtsbäumen in den Filialen der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Buchholz, Tostedt und Holm-Seppensen aufgehängt werden, stehen die unterschiedlichsten Wünsche. „Hoch im Kurs stehen unter anderem Lego, Playmobil, Puzzle, Hörspiele, Stofftiere, Gutscheine und Handy-Karten“, sagt Timon Brandenberg aus der Bereichsleitung des Friedenshorts.„Nicht in jeder Familie sind Weihnachtsgeschenke eine Selbstverständlichkeit“, so Andreas Sommer von der Sparkasse Harburg-Buxtehude. „Manchmal reicht das Geld nicht, um Kinderwünsche zu erfüllen.“ Die Idee der Aktion Weihnachtswunsch besteht darin, dass sich jeder, egal ob Sparkassen-Kunde oder nicht, in den drei Filialen einen Wunschzettel aussucht, der ihm besonders zusagt. Der unbekannte Gönner kauft dann das Geschenk, verpackt es und gibt es bis zum 17. Dezember in der Sparkassen-Filiale ab. Die Wünsche sollen einen Gegenwert von 25 Euro nicht übersteigen.Die Geschenke werden anschließend vom Friedenhort abgeholt, so dass sie am 24. Dezember zur Bescherung bei dem jeweiligen Kind oder Jugendlichem unter dem Weihnachtsbaum liegen.Auch wenn nicht alle Wunschzettel vom Baum abgenommen werden, braucht Weihnachten kein Kind traurig zu sein: Die Sparkasse und der Lions Club werden gemeinsam dafür sorgen, das am Ende alle Wünsche der Kinder erfüllt werden.