Kleine Spende, große Geste

Mitglieder der Jugendwehr spenden Waffelverkauf-Erlös an KKI.

Manchmal sind es die kleinen Gesten, die zählen: Jetzt haben die Mitglieder der Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bendestorf der Kinder-Krebs-Initiative (KKI) Holm-Seppensen 68 Euro übergeben. Das Geld stammt aus dem Waffelverkauf im Zuge des Laternenumzugs der Wehr. Bereits seit 2010 sammeln die Nachwuchs-Retter für die KKI und sind besonders stolz, dass mit der aktuellen Spende insgesamt schon 610,30 Euro zusammen gekommen sind.KKI-Mitglied Kirsten Rieck nahm das Geld persönlich in der Wache entgegen. Mitglieder der Jugendfeuerwehr und Vize-Jugendwart Felix Heintzen übergaben die Spende.Übrigens: Sowohl die Jugendfeuerwehr, als auch die in diesem Jahr gegründete Kinderfeuerwehr können noch Verstärkung gebrauchen. Die Jugendlichen treffen sich mittwochs zwischen 18 und 20 Uhr; die Kinder üben jeden zweiten Mittwoch von 17 bis 18 Uhr - jeweils am Feuerwehrhaus in Bendestorf.• Mehr Informationen zur Jugendabteilung der Feuerwehr der gibt es im Internet unterwww.feuerwehr-bendestorf.de.