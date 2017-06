Landkreis begrüßt 73 neue Staatsbürger

Zweite Willkommensfeier für Neubürger im Winsener Kreishaus.

Während der zweiten Einbürgerungsfeier des Jahres im Sitzungssaal des Winsener Kreishauses überreichte der stellvertretende Landrat Uwe Harden Einbürgerungsurkunden an 73 Neubürger, darunter 24 Kinder und Jugendliche. „Deutschland lebt ganz besonders vom Engagement seiner Bürger und der Vielfalt der Menschen, die bereit sind, unser Gemeinwesen aktiv zu gestalten“, so Harden, der sich freute, im Zuge der Einbürgerungsfeier auch viele Familienmitglieder, Freunde und Wegbegleiter der Neubürger begrüßen zu dürfen. „Mit dieser Feierstunde unterstreichen wir gemeinsam, dass Ihre Einbürgerung für uns alle auch ein ganz besonderer Anlass ist, der einen besonderen Rahmen verdient.“Die Eingebürgerten hat ihr Weg aus 24 Ländern in den Landkreis Harburg geführt. Sie stammen aus Dänemark, Frankreich, Georgien, Griechenland, aus dem Irak, dem Iran, Kasachstan, dem Kosovo, Lettland, Mexico, von den Philippinen, Polen, Rumänien, der Russische Föderation, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Syrien, Tschechien, der Türkei, der Ukraine, Ungarn, dem Vereinigtes Königreich und Vietnam.