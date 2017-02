Medienandrang beim Filmmuseum in Bendestorf

as. Bendestorf. Beim Filmmuseum in Bendestorf herrscht reger Andrang: Der Hörfunk war schon da, jetzt besuchte das NDR-Kulturjournal das Museum. Unter anderem wurde Bendestorfs Bürgermeister Hans-Peter Brink interviewt. Der Anlass für das Interesse: Die große Eröffnung des Filmmuseums am Freitag, 17. Februar, um 18 Uhr (das WOCHENBLATT berichtete). U.a. werden dort Paul von Schell, Witwer von Hildegard Knef, und Friede Rostock, Starlet und letzte Lebensgefährtin von Rolf Meyer, aus dem Nähkästchen plaudern.

Für den Publikumsverkehr öffnet das Museum dann ab Donnerstag, 2. März, seine Türen. Die Öffnungszeiten sind donnerstags von 16 bis 18 und sonntags von 15 bis 17 Uhr.