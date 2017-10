Multikulturelles Konzert

Geflüchtete Jugendliche beschäftigten sich mit Franz Schubert.

Geflüchtete Jugendliche, die in Jesteburg eine neue Heimat gefunden haben, gestalten gemeinsam mit der Mezzosopranistin und Regisseurin Cornelia Salje einen szenischen Liederabend. Die Besucher können sich am Sonntag, 8. Oktober, um 18 Uhr auf ein multikulturelles Konzerterlebnis an der Kunststätte Bossard freuen. Eine - auch szenische - Winterreise von Franz Schubert auf Grundlage von Gedichten von Wilhelm Müller (für Sänger, Sprecher, Geige, Trommel und Klavier). Aufgeführt auf Arabisch, Farsi und Deutsch.Die Musiker begeisterten bereits zur Eröffnung der Ausstellung „Otto Pankok - Die ganze Welt in Schwarz und Weiß“ (sie ist noch bis zum 5. November zu sehen) mit drei Liedern die Besucher. Jetzt besteht die Gelegenheit, die jungen Künstler im Zuge eines Konzertabends besser kennenzulernen. Die Aufführung vor und zwischen den Kunstwerken, die sich unter anderem mit dem Schicksal der Sinti und der jüdischen Bevölkerung in Deutschland in der NS-Zeit beschäftigen, gibt der Inszenierung einen besonderen Raum.Vor mehr als 190 Jahren schrieb Wilhelm Müller Gedichte, die Franz Schubert zu einem der wichtigsten Liederzyklen der ganzen Musikgeschichte vertonte. „Lieder der Düsternis, der Einsamkeit und eisiger Kälte“, sagt Salje. Der Liederzyklus „Winterreise“ spreche emotional auf vielen Ebenen an. Cornelia Salje lernte junge Menschen aus Syrien, dem Sudan, dem Iran und Afghanistan kennen, die sich in der Gedanken- und Gefühlswelt des abendländischen Dichters wiedererkannten. Gemeinsam brachten sie ihre Kultur in die Musik Schuberts und ihre Sprache in die Sprache Müllers. Das Thema „Fremd sein“ ist Jahrtausende alt und jedem geläufig. In der Musik unter der Regie von Cornelia Salje wird es erstmals ganz neu dem Zuhörer vermittelt und lässt in der besonderen Atmosphäre der Kunststätte ein musikalisches und inhaltliches einmaliges Erlebnis erwarten.• Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Anmeldung sind unter der Rufnummer 04183 - 5112 möglich.