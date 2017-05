Nach 20 Jahren wieder Damenkönigin

Schierhorn: Sabine Gehrigk zielte am Besten.

Voll motiviert sind die Schützen in Schierhorn in die Saison gestartet. 20 Jahre nach ihrer letzten Amtszeit erwarb Sabine Gehrigk erneut die Damenkönigswürde. In einem spannenden Dreikampf setzte sie sich gegen Birgit Henk und Janine Rochow durch. Zu ihren Adjutantinnen ernannte sie Andrea Schwertfeger und Birgit Henk.• Weitere Ergebnisse des Damenvogelschießens: Sabine Gehrigk (Kopf), Andrea Schwertfeger (Schwanz), Julia Scaturro (linker Flügel), Janine Rochow (rechter Flügel) und Sabine Gehrigk (Rumpf).• Weitere Schießergebnisse: Die Ehrenscheibe der Damenkönigin erhielt Sebastian Fehling. Das Luftgewehrpreisschießen für Schüler und Jugend gewann Lea Harms. Den ersten Platz im Kleinkaliber-Preisschießen errang Christian Baasch vor Kersten Podewitz und Herbert Blecken. Das Winterpreisschießen 2016/2017 gewann Carsten Henk vor Matthias Schwartz und Herbert Blecken.