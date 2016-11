Naturpark-Tag wetterbedingt abgesagt

"Aufgrund des Winterwetters und der damit verbundenen Gefahr müssen wir leider den diesjährigen Naturpark-Tag absagen", sagt Marianne Draeger von der Naturparkregion Lüneburger Heide. Landkreise und Forstämter in der Naturparkregion würden dringend vor dem Betreten der Wälder, Waldwege und Parks warnen. Auch wenn der Schnee in den nächsten zwei Tagen schmelzen sollte, bestehe weiterhin die Gefahr herabfallender Äste und Kronenteile."Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, die Entkusselungs-Aktionen und Pflegemaßnahmen im Zuge des Naturpark-Tages am Samstag, 12. November, mit vielen Helfern abzusagen", so Draeger. Da viele Aktionsflächen nur durch Waldgebiete und kleine Waldwege zu erreichen sind, sei die Gefahr zu groß.Lesen Sie auch: