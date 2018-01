Neujahrsempfang mit Gottesdienst

Jesteburger treffen sich im „Heimathaus“.

Seit vielen Jahren laden in Jesteburg politische Gemeinde, GeWerbekreis, Kirchengemeinde und örtliche Vereine gemeinsam zu einem Neujahrsempfang ein - so auch 2018. Während Kirche, GeWerbekreis und Bürgermeister Udo Heitmann (stellvertretend für die Gemeinde) stets Gastgeber sind, komplettiert jedes Jahr ein anderer Verein das Quartett. Diesmal ist es der Förderverein „Unser Freibad“.Die Veranstaltung am Sonntag, 21. Januar, beginnt um 17 Uhr mit einem Festgottesdienst in der St. Martins-Kirche. Die Besucher erwarten Arien aus dem Weihnachtsoratorium von Bach. Auftreten werden Ulrike Meyer (Sopran), Kai Schöneweiß (Orgel), Dr. James Sims (Trompete) und Claudia Zülstorf (Oboe). Die Predigt spricht Pastorin Ellen Kasper.Im Anschluss - etwa gegen 18.30 Uhr - findet ein Empfang im „Heimathaus“ (Niedersachsenplatz) statt. Gastgeber sind Pastorin Ellen Kasper (Kirche), Henning Erdtmann (Vorsitzender des GeWerbekreises), Henning Buss (Förderverein „Unser Freibad“) sowie Bürgermeister Udo Heitmann (SPD). Für den Empfang zeichnet diesmal der GeWerbekreis verantwortlich - vielleicht zum letzten Mal. Wie berichtet, plant Kaufleute-Chef Henning Erdtmann eine Satzungsänderung. Danach steht der Verein allen offen, die sich für Jesteburg engagieren möchten.„Alle Gäste, Vereine und Gruppen haben während des Neujahrsempfangs die Gelegenheit, sich bei einem Glas Sekt und einem kleinen Imbiss ein gutes neues Jahr zu wünschen, das von dem Gemeinschaftsgeist bestimmt ist, Jesteburg weiterhin attraktiv und lebenswert zu gestalten“, heißt es in der Einladung.• Wer an dem Empfang teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis Sonntag, 14. Januar, via E-Mail anzumelden. Die Adresse lautet rathaus-jesteburg@lkharburg.de.