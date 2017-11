Stipendium für VNP-Schulbauernhof

Rotary Club Winsen lädt eine Schulklasse ein.

Der Rotary Club Winsen möchte auch im kommenden Jahr wieder einer Klasse eine Woche auf dem Schulbauernhof in Wilsede ermöglichen. Vom 12. bis zum 16. März 2018 ist der Schulbauernhof für eine Winsener Klasse reserviert. Das Schulbauernhof-Stipendium umfasst alle anfallenden Kosten (Unterbringung, Programm und Verpflegung) außer der Hin- und Rückfahrt nach Oberhaverbeck, beziehungsweise Döhle.Bewerben können sich alle dritten bis sechsten Klassen aus dem Winsener Raum, die sich einen Aufenthalt auf dem Schulbauernhof sonst nicht leisten könnten, aber gern die Natur, Tiere oder das Leben auf einem Bauernhof kennenlernen möchten.Ganz einfach das Bewerbungsformular ausfüllen und mit eigenen Bildern, Fotos oder Briefen ergänzen. Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 15. Dezember. Die Adresse lautet: VNP-Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide, Schulbauernhof Wilsede, Niederhaverbeck 7, 29646 Bispingen oder via E-Mail an schulbauernhof@verein-naturschutzpark.de.