Bendestorfer bringen neues Bio-Kochbuch heraus.

Die Bio-Köche Andrea Pflaum (vegetarisch-veganes Catering, Kochkurse) und Riccardo Paparusso (Bio-Pizza) aus Bendestorf haben gemeinsam das Kochbuch „Vegan egan al punto - vegane Küche zwischen Trentin und Sizilien“ herausgegeben. Thema ist - der Name lässt es bereits vermuten - die rein pflanzliche (vegane) italienische Regionalküche. Hierfür haben die beiden Autoren Rezepte aus den unterschiedlichsten Regionen Italiens gesammelt und bekannte Klassiker vegan interpretiert. „Wichtig ist uns, nur mit frischen, natürlichen Zutaten zu kochen, ohne Fleischersatz, Margarine und Sojasahne“, sagt Andrea Pflaum. „Das kommt sowohl dem Geschmack als auch der Gesundheit zugute.“ Andrea Pflaum ist ärztlich geprüfte Gesundheitsberaterin mit Schwerpunkt Ernährung.Außer Vorspeisen, Salaten und Hauptgerichten finden sich in dem Buch auch Rezepte für Brot, Pizza, Aufstriche und Süßspeisen - darunter so Ausgefallenes wie Auberginen mit Schokolade, eine regionale Spezialität aus Kampanien, oder ein Kastanienkuchen aus der Toskana.• Das edel aufgemachte Werk (Hardcover mit Leineneinband, 175 Seiten) kostet 27,50 Euro. Es ist erhältlich in einigen Bio- oder Buchläden - unter anderem im Overmeyers Biohofladen in Emmelndorf, im Jesteburger Buchladen, in der Buchhandlung Slawski in Buchholz und im Hofcafé am Lohof. Ab Ostern gibt es das Buch auch im „Paparussos Pizzawagen“ am Angelteich in Bendestorf oder direkt bei Andrea Pflaum unter der Telefonnummer 04183 - 7979222.• Wer sich vom Geschmack der Gerichte selbst ein Bild machen möchte, hat dazu am kommenden Samstag, 6. Mai, ab 19 Uhr im Zuge eines Verkostungs-Dinners mit korrespondierenden Weinen die Gelegenheit. Es findet statt im Hofcafe am Lohof. Anmeldungen sind bei Margrit Kroeger unter der Telefonnummer 04183 - 7748975 möglich.