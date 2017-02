Wer gestaltet das Design für den Naturparkbus?

Ab dem Frühjahr wird im Naturpark Lüneburger Heide ein individuell gestalteter "Naturparkbus-Lüneburger-Heide" im öffentlichen Nahverkehr in den Landkreisen Harburg, Lüneburg und Heidekreis sowie im Sommer als Heide-Shuttle eingesetzt, um unter anderem für die Naturparkregion und die klimaschonende Fortbewegung in der Region zu werben. Olaf Muus, Vorsitzender des Vereins Naturpark Lüneburger Heide, hatte im November zum Gestaltungswettbewerb aufgerufen. "Jeder, ob Profi oder Laie, Hiesiger oder Gast, Einzelperson, Gruppe oder Schulklasse, ist eingeladen, bis zum 28. Februar Entwürfe zur Gestaltung der Außenflächen des Busses bei uns einzureichen", so Muus. Die ersten Einsendungen liegen bereits vor. "Und darunter sind wirklich interessante Konzepte", sagt Regionalmanagerin Hanna Fenske. Sie hofft, dass auf der Zielgeraden noch weitere Entwürfe eingereicht werden.Bei der Gestaltung sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt, so Fenske. "Der Naturparkbus sollte natürlich einen Bezug zum Naturpark Lüneburger Heide haben. Im März wird eine Jury die eingegangenen Vorschläge auswerten. Alle Teilnehmer des Wettbewerbs nehmen automatisch an der Verlosung attraktiver Preise teil. Hauptpreis ist eine Übernachtung für eine Familie im Schäferdorf des Wildparks Lüneburger Heide. Der zweite Preis ist der ganztägige Eintritt für vier Personen in die Soltauer Therme (Schwimmbad und Solebad). Außerdem werden Eintrittskarten für den Barfußpark Lüneburger Heide in Egestorf und ein Ausflug nach Neuenkirchen verlost.• Entwürfe können bis zum 28. Februar entweder per E-Mail () oder per Post eingereicht werden. Die Adresse lautet: Naturpark Lüneburger Heide e.V., Schlossplatz 6, 21423 Winsen (Luhe). Für alle Interessenten hat der Naturpark auf seiner Homepage () eine Schablone bereitgestellt, die zwingend als Grundlage der eingereichten Entwürfe dienen muss.