Börner streicht Aussichtsplattform

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur tagt über vier Stunden / 25.000 Euro verteilt / Kunsthaus bekommt „nur“ 5.500 Euro.

Kommentar

Für die erste Überraschung sorgte der Ausschuss-Vorsitzende selbst: Hans-Jürgen Börner (SPD) nahm am Mittwochabend seinen eigenen Antrag wieder von der Agenda des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Kultur (WTK). Börner hatte eine Aussichtsplattform auf dem Dach des Kunsthauses angeregt. Seine Ratskollegen sollten einer Machbarkeitsstudie zustimmen. Etwa 10.000 Euro hätte diese gekostet. Ob den Genossen die parteiübergreifende Kritik zum Umdenken veranlasste? CDU-Fraktionschefin Britta Witte hatte etwa imWOCHENBLATT bereits sehr deutlich gemacht, dass für solche Luftschlösser kein Spielraum im Jesteburger Haushalt sei. Börner rechtfertigte seine Entscheidung mit der umfangreichen Tagesordnung. „Ich bin der Meinung, dass das Thema heute nicht ausreichend besprochen werden kann", so der ehemalige NDR-Redakteur. Er kündigte an, die Kunsthaus-Aussichtsplattform im kommenden Jahr wieder auf die Tagesordnung zu holen. Börner lag in einem Punkt aber richtig: Die Tagesordnung war zu lang für die Sitzung, die erst um 23.15 Uhr von ihm beendet wurde - und das, obwohl auch weitere Punkte von der Agenda genommen wurden.Auch ohne Aussichtsplattform war das Kunsthaus Thema. Kuratorin Isa Maschewski hatte um einen Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro gebeten. Karl-Heinz Glaeser (Grüne), Bernd Jost (CDU) und Börner (SPD) wollten 9.000 Euro locker machen und setzten sich gegen Hansjörg Siede (UWG) und Angelika Schiro (SPD) durch. Doch dann musste Börner die Wahl wiederholen lassen. Der Ausschuss hatte sich zum Ziel gesetzt, nicht mehr als die zur Verfügung stehenden 25.000 Euro zu verteilen. Also gab es für den Kunsthaus-Verein nur 5.500 Euro - immerhin 500 Euro mehr als 2016. Der Kunst- und Kultur­etat war ursprünglich mit 50.000 Euro gefüllt. Doch seit diesem Jahr streicht allein die Kunststätte Bossard 25.000 Euro ein.Die wichtigste Nachricht für Vereine, die sich um Zuschüsse beworben haben: Sie alle werden Mittel erhalten. Allerdings müssen nahezu alle Antragsteller ihre Anträge bis zur nächsten Sitzung des Verwaltungsausschusses (VA) überarbeiten. „Wir haben ein Formblatt erstellt, um in die Wünsche mehr Transparenz zu bekommen", so Bernd Jost (CDU). Anträge, die nicht diesem Standard entsprechen, wurden zwar positiv entschieden. Jedoch nur unter der Bedingung, dass sie nachgebessert werden.• Der Verein „Kunstnetz Jesteburg" erhält 800 Euro - unter anderem für die Veranstaltung „Gartenreise Jesteburg".• Das Blasorchester Jesteburg bekommt 1.000 Euro für ein Filmmusik-Konzert.• Die evangelische Jugend der St. Martins-Kirche bat um 1.500 Euro zur Unterstützung des Benefiz-Konzerts „Rock für Tschernobyl" - bekommt jedoch nur 1.000 Euro als zweckgebundene Finanzierung für die Bühnentechnik.• Der Verein „Naturbühne Jesteburg" wird mit einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 4.000 Euro für „Jesteburg goes Country" sowie mit weiteren 5.000 Euro für ein Klassik-Konzert unterstützt.• Das Jesteburger „Podium" erhält für das kommende Spieljahr einen Zuschuss in Höhe von 5.500 Euro. Ob auch ein zinsloses Darlehen in Höhe von 2.500 Euro gewährt wird, soll im VA entschieden werden.• Das Kindermusical „Lottes wundersame Reise" wird mit 1.000 Euro finanziert.„Die Wahl gewonnen, die Courage verloren?" lautete die Überschrift meines Kommentars im Anschluss an die Bürgermeister-Wahl in Jesteburg. Die UWG Jes mit Hansjörg Siede an der Spitze hatte sich bei der Vergabe der Aufgaben weggeduckt und wichtige Ausschüsse den politischen Gegnern überlassen. Am Mittwoch präsentierte sich Siede im Haifischbecken „WTK" von einer ganz anderen Seite. Der Chef der Protest-Partei formulierte eine ganze Reihe von Anträgen, die Jesteburg tatsächlich einen großen Schritt nach vorn bringen können. Wichtiger noch: Siede ließ sich nicht provozieren - selbst die ständig wiederholenden Belehrungen von Hans-Jürgen Börner returnierte der Jesteburger souverän. „Vielleicht kann ich ja noch etwas von Ihrer langjährigen Erfahrung lernen", entgegnete Siede auf Börners Besserwissereien. Siede hat am Donnerstag eindrucksvoll bewiesen, dass es ihm um Jesteburg geht. Und nicht darum, sein Ego zu befriedigen.Sascha Mummenhoff