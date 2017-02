Gesundheitszentrum: Bald Startschuss?

Wann beginnen endlich die Arbeiten am Gesundheitszentrum auf dem ehemaligen Clement-Grundstück? Viele WOCHENBLATT-Leser treibt diese Frage bereits seit Monaten um. Wie bereits mehrfach berichtet, möchte dort der Jesteburger Architekt Axel Brauer unter anderem eine Apotheke und Arztpraxen unterbringen. Zusätzlich entstehen bis zu elf barrierefreie Wohnungen. Bauausschuss-Vorsitzende Britta Witte (CDU) klärt auf: „Es fehlen nur noch kleine Details, damit die Baugenehmigung erteilt werden kann. Zuletzt gab es noch Änderungen an der Statik.“ Witte hatte Brauer um Auskunft gebeten. Die Ausschreibungen würden bereits laufen. „Axel Brauer hofft, dass er Ende März, spätestens im April beginnen kann“, so Witte.