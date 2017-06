Diese Personalie verspricht hitzige Diskussionen: Karin Neudert (70) sitzt ab sofort für die UWG Jes! im Jesteburger Gemeinderat an. Die Vorsitzende des Jesteburger „Podiums“ tritt die Nachfolge von UWG Jes!-Ratsfrau Gabriele Paprotzki an, die ihr Amt zur Verfügung gestellt hatte. Neudert ist quasi vierte Wahl, denn eigentlich wäre laut Liste Heike Paulik-Stein nachgerückt. Doch sie wollte ebenso wenig in den Gemeinderat wie Sven Christiansen und Peter Schuldt. So schlägt nun die Stunde von Karin Neudert. Laut Fraktions-Chefin Andrea Behnken wird Neudert vorerst keinem Ausschuss angehören. Sven Christiansen wird die UWG Jes! im Samtgemeinde-Rat vertreten.Als Vorsitzende des „Podiums“ (seit 1999) gehört Karin Neudert bislang zu den größten Kritikern der Jesteburger Politik. Unter anderem warf sie CDU, SPD und Grünen mehrfach vor, Zuschüsse ungerecht verteilt zu haben.