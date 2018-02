Liberale Senioren wollen diskutieren

Nicole Bracht-Bendt begrüßte den FDP-Bundestagsabgeordneten Grigorios Aggelidis.

Die Liberalen Senioren hatten jetzt in das Gasthaus Böttcher nach Nenndorf eingeladen und zahlreiche FDP-Mitglieder, liberale Senioren sowie interessierte Bürger kamen. Das Thema des Abends lautete: „Vor Ort im Gespräch mit Berlin: Die ersten 100 Tage des neuen Bundestagsabgeordneten Grigorios Aggelidis“. Wie sieht der Arbeitsalltag im Bundestag aus? Welche Anträge hat die FDP bereits eingebracht? Wie war das wirklich mit dem Jamaika-Aus? Grigorios Aggelidis blieb keine Antwort schuldig und gewährte einen spannenden Blick hinter die Kulissen des politischen Betriebes.„Ich werde mich für eine liberale Gesellschaft, eine wehrhafte Demokratie und einen starken Rechtsstaat einsetzen“, erklärte der Unternehmer und Vater zweier erwachsener Söhne während der Diskussion. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von Hannover. Aggelidis politische Ziele sind: Der Abbau von Bürokratie- und Abgabenentlastung des Mittelstandes und der Bürger, die Förderung von Zukunftstechnologien, die konsequente Durchsetzung von Recht und Gesetz zum Schutze der Bürgerrechte und ein bürgernahes Europa.Knapp zwei Stunden diskutierten FDP-Mitglieder und Bürger mit dem Bundestagsabgeordneten. Aus Sicht der Teilnehmer ein interessanter und informativer Abend. Auch Frank Gerdes, stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP Harburg-Land war von der Veranstaltung begeistert. „Wir sollten jede Möglichkeit wahrnehmen, um mit unseren Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. Nur so wird auch die große Politik greifbar“, so Gerdes. „Wer ernsthaft mitdiskutiert, ist nicht so schnell frustriert. Ich denke, es gibt nichts Besseres gegen Politikverdrossenheit.“„Vor Ort im Gespräch ist eine Vortrags- und Diskussionsreihe, die künftig in regelmäßigen Abständen im Landkreis Harburg stattfinden wird“, versprach Nicole Bracht-Bendt, niedersächsische Landesvorsitzende der Liberalen Senioren und Buchholzer FDP-Kreistagsabgeordnete. „Außer Senioren, die auch außerhalb der FDP eine politisch und gesellschaftspolitisch interessierte Bevölkerungsgruppe darstellen, ist jeder eingeladen. Wir freuen uns über lebhafte Diskussionen und spannenden Austausch.“