Neujahrsgespräch der UWG Jes!

Jesteburg : Heimathaus |

mum. Jesteburg. Die Unabhängige Wählergemeinschaft Jesteburg möchte mit allen Jesteburgern am Sonntag, 8. Januar, zwischen 11.30 und 14 Uhr bei einem Glas Sekt und ein paar Leckereien im „Heimathaus“ (Niedersachsenplatz) auf das neue Jahr anstoßen und gemeinsam gute Vorsätze für 2017 fassen.

„Egal ob Großbauvorhaben auf der grünen Wiese, Verkehrschaos, leere Gemeindekassen oder die Kinder- und Jugendpolitik - Jesteburg bietet auch im neuen Jahr neben dem Jesteburg-Klassiker ‚Kunst und Kultur‘ viel Spielraum für ein politisches Engagement“, sagt UWG-Chef Hansjörg Siede. „Wir wollen wissen, welche Themen den Jesteburgern unter den Fingernägeln brennen und welche Erwartungen sie an uns stellen. Außerdem werden wir von unseren ersten Erfahrungen in der Ratsarbeit berichten.“ Die UWG Jes! setze weiterhin auf einen kontinuierlichen Dialog mit den Bürgern und der Frühschoppen böte Gelegenheit, einzelne Positionen bei Abstimmungen zu hinterfragen. Gerade dieser regelmäßige Austausch sorge für mehr Transparenz und sei ein Grundpfeiler bürgernaher Kommunalpolitik.