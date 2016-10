Während der Wahlkreis-Mitgliederversammlung im Bundestagswahlkreis 36 (Harburg-Land) haben die Mitglieder der FDP Nicole Bracht-Bendt zur Wahlkreiskandidatin für die Bundestagswahl 2017 gewählt. „Ich bin sehr glücklich“, so die Buchholzerin nach der Wahl. „Jetzt heißt es, die Ärmel hoch zu krempeln und für den Wiedereinzug der FDP in den Deutschen Bundestag zu werben. Die Auszeit hat uns zwar gut getan, aber es ist mittlerweile auch höchste Zeit, dass wir Freie Demokraten als marktwirtschaftliches Korrektiv nach Berlin zurückkehren.“Nicole Bracht-Bendt war von 2009 bis 2013 Mitglied des Bundestages im Familienausschuss und in der Kinderkommission sowie stellvertretendes Mitglied in den Ausschüssen Finanzen und Tourismus.