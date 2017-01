SPD-Neujahrsempfang mit Katarina Barley

"Es wird auf jeden einzelnen von uns ankommen", sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley am Sonntagvormittag anlässlich des Neujahrsempfangs ihrer Partei vor etwa 200 Gästen im "Alten Geidenhof" in Hanstedt. "Jeder unserer 430.000 SPD-Mitglieder muss sich in seinem Umfeld für unsere Werte einsetzen." Die extra aus Trier angereiste Politikerin schwor die Genossen auf den bevorstehenden Bundestagwahlkampf ein. Barley versuchte in ihrer leidenschaftlichen Rede zu erklären, wie es Populisten in Europa im Allgemeinen und in Deutschland konkret gelingt, Bürger auf ihre Seite zu ziehen. "Schauen Sie sich doch die AfD-Wähler an", sagte die Generalsekretärin. "Das sind vorwiegend ältere Menschen, die sich eine Zeit zurück wünschen, die längst Geschichte ist." Barley: "Vieles ändert sich schnell. Das erschreckt vor allem die älteren Menschen."Einen ausführlichen Bericht zum Neujahrsempfang der SPD lesen Sie am Mittwoch im WOCHENBLATT.