UWG Jes! feiert Wahlsieg mit den Bürgern

mum. Jesteburg. Die Mitglieder der Wählergemeinschaft UWG Jes! möchten sich für ihren Erfolg bei der Kommunalwahl bedanken und werden während des nächsten Frühschoppen-Bürgerstammtisches am kommenden Sonntag, 2. Oktober, zwischen 11 und 14 Uhr im „Heimathaus“ (Niedersachsenplatz) „einen ausgeben“. Das kündigt UWG Jes!-Chef Hansjörg Siede an. „Wir möchten in lockerer Atmosphäre erörtern, welche Themen wir in den kommenden Monaten anpacken sollen.“ Gemeinsam werden die Wahlergebnisse analysiert und diskutiert. Natürlich werde man auch die Gelegenheit nutzen und über die letzten Entscheidungen des Jesteburger Gemeinderates (Wohnungsbaugesellschaft und Gesundheitszentrum) berichten. „Vielleicht gelingt es uns, Investor Axel Brauer zu überzeugen, den aktuellen Stand seiner Planungen vorzustellen“, so Gabriele Paprotzki, zukünftiges Ratsmitglied für die UWG. „Es wäre eine gute Gelegenheit für ihn, mit vielen Gerüchten und Bedenken aufzuräumen.“