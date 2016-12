Wieder viel Steuergeld für das Kunsthaus?

Hans-Jürgen Börner beantragt Machbarkeitsstudie für Dachterrasse auf dem Kunsthaus / Sieben Vereine wollen Zuschüsse in Höhe von 31.300 Euro.

Eine Übersicht der weiteren Anträge

Kommentar

Jesteburg setzt auf Kontinuität - vor allem im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur. In den vergangenen zwei Jahren hat dasWOCHENBLATT den Begriff von der „Jesteburger Geldschleuder“ geprägt. Die wird jetzt wieder angeworfen, die Bittsteller stehen schon Schlange. Am Mittwoch, 11. Dezember, bestimmen die Ausschuss-Mitglieder, welche Vereine aus dem Gemeinde-Füllhorn bedacht werden. Es wird eine lange Sitzung, die um 19 Uhr im „Alten Rathaus“ (Niedersachsenplatz) beginnt. Insgesamt bitten sieben Vereine um Zuschüsse in Höhe von 31.300 Euro (2015 waren es noch acht Vereine, die 37.200 Euro haben wollten).Den Vogel schießt diesmal Ausschuss-Vorsitzender Hans-Jürgen Börner (SPD) selbst ab. Er regt eine Aussichtsplattform auf dem Dach des Kunsthauses an. Und das ist kein vorgezogener April-Scherz. Börner möchte, dass die Gemeinde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gibt, ob und wie sich die Ideenskizze des Architekten Simon Hänsel einer begehbaren Aussichtsplattform realisieren lässt. „Der Rat entscheidet, ob er das Projekt als realistisch ansieht, selbst finanzieren will oder dem Kunstverein gestattet, dies zu tun“, so Börner in seinem Antrag. Dort heißt es außerdem: „Die Idee einer Aussichtsplattform wurde schon mit der ersten Nutzung der ehemaligen Volksbank als Café Miro und Kunsthaus angedacht. Eine solche Plattform würde einen einmaligen Blick über das Dorf bis zur Seeve-Niederung bieten und außerdem Platz für Skulpturen-Ausstellungen schaffen.“ Börner spricht von einer „zusätzlichen Attraktion für die Kulturgemeinde Jesteburg“.Kunstvereins-Chef Professor Dr. Volker Steinkraus befindet sich derzeit im Ausland und wollte sich daher erst in der kommenden Woche zu dem Projekt äußern. CDU-Fraktionschefin Britta Witte findet die Idee gut. „Allerdings nur für eine Gemeinde, bei der Geld keine Rolle spielt. Wir haben hier in Jesteburg genug Baustellen und müssen sehr genau hinsehen, wofür wir Mittel verwenden.“ Aus diesem Grund glaubt Witte auch nicht, dass eine Machbarkeitsstudie sinnvoll ist. „Wozu Geld ausgeben, wenn schon jetzt klar ist, dass wir uns die Umsetzung nicht leisten können.“Der „Kunsthaus“-Verein selbst bittet am Mittwoch um einen Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro. In dem Antrag heißt es unter anderem: „Die Besucherzahlen werden wir 2016 noch etwas überschreiten, so dass wir am Ende des Jahres wohl bei etwas mehr als 6.000 Besuchern liegen werden. Wir können einen definitiven Anstieg der Attraktivität, der Bekanntheit und der Beliebtheit des Kunstvereins und unseres Programms verzeichnen. Jesteburg und seine Qualität als Ort für Kunst und Kultur wird immer mehr zum Begriff in der Kunst- und Fachwelt.“Zum Hintergrund: Das Kunsthaus kostete den Steuerzahler 365.000 Euro. Dazu kommen laufende Kosten bis zu 8.000 Euro im Jahr. Teure Sanierungen - etwa die Fenster - wurden aufgeschoben. Der „Kunstwochen“-Verein selbst wurde 2014 mit 11.000 Euro unterstützt. Voriges Jahr gab es 9.000 Euro. Für 2016 wurden 5.000 Euro freigegeben.Gegenwind gibt es von der UWG Jes. Vize-Fraktionschefin Andrea Behnken hat den Antrag gestellt, die Nutzung des Kunsthauses prüfen zu lassen. „Das Kunsthaus ist ein wesentlicher Kostenfaktor der Jesteburger Kulturpolitik und die derzeitige Nutzung wird innerhalb der Jesteburger Bevölkerung kontrovers diskutiert“, so Behnken. Um beurteilen zu können, ob auf diesem Wege Steuergelder zielführend aufgewendet werden, bitten sie um eine Übersicht der aktuellen laufenden Kosten.• Der Verein „Kunstnetz Jesteburg“ möchte 800 Euro haben - unter anderem für die Veranstaltung „Gartenreise Jesteburg“ und die Telefonzellen-“Kunsthalle“.• Das Blasorchester Jesteburg wünscht sich einen Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro. Die Musiker planen im kommenden Jahr ein Konzert, bei dem Filmmusik im Vordergrund steht. Sollte das Konzert in der Aula der Oberschule erfolgreich sein, würde das Geld zurück erstattet werden. Zudem sind weitere Konzerte in der Waldklinik und im Filmmuseum Bendestorf geplant.• Die evangelische Jugend der St. Martins-Kirche bittet um 1.500 Euro zur Unterstützung des Benefiz-Konzerts „Rock für Tschernobyl“.• Der Verein „Naturbühne Jesteburg“ bittet um eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 4.000 Euro für „Jesteburg goes Country“. Weitere 5.000 Euro soll Jesteburg für ein Klassik-Konzert mit den Prager Philharmonikern vorstrecken. Antragsteller Edgar Romanowski geht von einem Gesamtbudget von 15.800 Euro aus - 8.500 Euro sind für die Künstler vorgesehen.• Das Jesteburger „Podium“ möchte für das kommende Spieljahr einen Zuschuss in Höhe von 5.500 Euro haben. Außerdem bittet der Kulturverein um ein zinsloses Darlehen in Höhe von 2.500 Euro für die Jubiläumsveranstaltung im Herbst 2016.• Bürgermeister Udo Heitmann (SPD) hat vorgeschlagen, das Kindermusical „Lottes wundersame Reise“ mit 1.000 Euro zu unterstützen.• Die Wählergemeinschaft UWG Jes! wird ihrem Anspruch gerecht und will die Bürger einbeziehen. Vize-Fraktionschefin Andrea Behnken formulierte ein halbes Dutzend Anträge. Unter anderem wünschen sich die Neu-Politiker die Einrichtung eines runden Tisches „Kunst und Kultur in Jesteburg“. Zudem soll jeweils eine Projektgruppe gebildet werden, die sich mit der Ausrichtung eines Osterfeuers und eines Dorffestes beschäftigt.• In der Bittsteller-Aufzählung fehlt erstmals die Kunststätte Bossard. Das überrascht allerdings nicht, denn der Kunsttempel wird pauschal mit 25.000 Euro unterstützt.Eine Aussichtsplattform für das Kunsthaus? Hans-Jürgen Börner scheint den Sinn für die Realität verloren zu haben. Kein Jesteburger Verein bekommt mehr Subventionen aus Steuergeld wie die Kunstfreunde. Doch welchen Nutzen hat der Verein für die Jesteburger selbst? Im ständig wechselnden Vorstand finden sich zumindest kaum noch Bürger aus dem Dorf. Kritiker werten dies als Zeichen für fehlende Akzeptanz.Regt Börner jetzt ernsthaft an, weiteres Steuergeld zu verbrennen? Jesteburgs Straßen sind in einem katastrophalen Zustand und Verwaltungschef Hans-Heinrich Höper warnt vor den bevorstehenden Kosten bei der Kinderbetreuung. Doch das scheint Börner nicht zu sehen. Offensichtlich hatten die Jesteburger bei der Kommunalwahl genau diesen Realitätsverlust im Blick, als er nur noch auf 53 Stimmen kam (vor fünf Jahren waren es immerhin noch 193 Stimmen). Im Fahrwasser der SPD schaffte es Börner dennoch in den Gemeinderat und zum WTK-Chef. Immerhin - seinen Sitz im Samtgemeinderat hat er verloren.Sascha Mummenhoff