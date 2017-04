Wolfgang Krug im Rat nachgerückt

Das geht ja gut los! Nicht einmal sechs Monate nach ihrer Wahl in den Gemeinderat nimmt Sigrid Hoyer (SPD) schon ihren Hut. Anders als am Ende der vergangenen Ratsperiode hat Fraktionschef Helmut Pietsch diesmal allerdings nicht so viel Zeit benötigt, einen Nachfolger zu finden. Wolfgang Krug (Foto) rückt nach. Immerhin: Krug kam bei der Wahl auf 39 Stimmen, Hoyer nur auf 20 - sie hatte jedoch den besseren Listenplatz. Der 64-Jährige übernimmt einen Sitz im Ausschuss für Jugend-, Senioren-, Sport- und Soziales.Elektromeister Krug ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2016 hat er als Teamleiter in einem Energieversorgungsunternehmen in der Region gearbeitet und dort vielfältige, berufliche Kontakte zu diversen Gemeinden gehabt.Wolfgang Krug ist Mitglied der Gewerkschaft Ver.di und war viele Jahre im Betriebsrat des Energieversorgers tätig. Im Bereich der sozialen und technischen Infrastruktur der Gemeinde Jesteburg sieht er seine zukünftigen Schwerpunkte. Krug engagiert sich im Verein „Unser Freibad“.