45 Jahre: Truck Stop feiert Jubiläum auf der Jesteburger Naturbühne

Jesteburg : Naturbühne Jesteburg |

(ah). Die Jungs von der Waterkant sind wieder zurück in Jesteburg: "TRUCK STOP", die Country-Legende, wird im Jubiläumsjahr 2018 am Freitag, 22. Juni, um 20 Uhr auf der Naturbühne in Jesteburg (Am Alten Moor 10) wieder zum fröhlichen Sommerfest spielen. Das erfreut die Herzen der Country Fans. Nach 45 Jahren und dem grandiosen Comeback 2015 zählt TRUCK STOP zu den absoluten Kultbands in Deutschland. Musikalisch frisch und modern und mit viel Leidenschaft zeigen sich die Cowboys authentisch wie eh und je.

Viele der Besucher erinnern sich noch an das erfolgreiche Konzert 2016 auf der Naturbühne in Jesteburg, die super Stimmung mit einer gut gelaunten Band und musikalischen Gästen. Nach dem Motto „Die Party geht weiter“ zeigen die Cowboys auf der Naturbühne wie moderner Country Sound heute klingt. Das Publikum darf sich auf bekannte rockig und emotionale Songs freuen, von frech bis nachdenklich: "TRUCK STOP" mischt Songs aus ihren aktuellen Alben „Made in Germany“ und „Männer sind so“ mit den beliebten Klassiker, wie „Take it easy“, „Ich möcht` so gern Dave Dudley hörn“ oder der “Wilde, wilde Westen” und Songs aus ihrer Raritäten-Kiste. Für garantiert partyreife Sommer-Stimmung ist also gesorgt.

Neben Andreas Cisek (Leadgesang und Gitarre) stehen die Bandkollegen Wolfgang „Teddy“ Ibing (Schlagzeug) Knut Bewersdorff (Pedal Steel Guitar, Dobro, Gitarre und Gesang), Uwe Lost, (Bass, Akkordeon und Gesang), Chris Kaufmann (Lead-Gitarre) und Tim Reese (Fiddle, Gitarre, Banjo und Mandoline) auf der Bühne. Bei guter Stimmung wird "Teddy" Ibing sich auch wieder eine Tanzeinlage zu Besten geben.

• Der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 28,50 Euro, an der Abendkasse 35 Euro,

Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zahlen 15,30 Euro.

• Eintrittskarten im Internet: www.eventim.de, www.empore-buchholz.de und www.jesteburg-touristik.de