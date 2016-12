Alle „Müll“-Termine im Blick

„Tipps und Termine“: Info-Broschüre kommt mit dem WOCHENBLATT ins Haus.

Die Broschüre „Tipps und Termine“ der Abfallwirtschaft des Landkreises Harburg für das kommende Jahr wird am heutigen Samstag, 17. Dezember, und in der nächsten Woche, kostenlos mit dem WOCHENBLATT an alle Haushalte verteilt.Bürger, die das Heft nicht erhalten haben, werden gebeten, sich an die Geschäftsstellen des WOCHENBLATT in Buchholz (Bendestorfer Straße 3-5, Tel. 04181 - 2003 - 0 oder per E-Mail an info@kreiszeitung.net) oder Winsen (Von-Somnitz-Ring 4a, Tel. 04171 - 8 81 10) zu wenden, damit eine Nachlieferung schnell erfolgen kann. Zudem besteht die Möglichkeit, sich direkt an die Abfallberatung zu wenden - entweder unter der Tel. 0 41 71 - 69 36 94 oder via E-Mail an abfallberatung@lkharburg.de.• Die Abfuhrtermine und „Tipps & Termine“ sind zudem auf den Internet-Seiten der Abfallwirtschaft abrufbar (www.abfallwirtschaft.landkreis-harburg.de).