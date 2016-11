Benefizkonzert mit dem "Piano Voce"-Duo

mum. Jesteburg. "Musizieren für die gute Sache" - diesem Leitsatz haben sich die russische Koloratursopranistin Liudmila Velinskaya und der italienische Meisterpianist Andrea Merlo bereits zum zweiten Mal verschrieben. Auf Einladung des Förderkreises der St. Martins-Kirchengemeinde in Jesteburg werden sie am Samstag, 12. November, um 17 als "Piano Voce"-Duo im Gemeindehaus ihr neues Programm "Russische Seele" mit Werken von Tschaikowski und Rachmaninov vorstellen. Die beiden Musiker lernten sich im Jahre 2008 während ihres Studiums am Tschaikowski Konservatorium in Moskau, Russlands renommiertester musikalischer Bildungsstätte, kennen. Erst vier Jahre später begannen sie, als Duo gemeinsam aufzutreten. Gefeiert für ihr feines musikalisches Gespür und ihre fesselnde Bühnenpräsenz wurden die Musiker schnell europaweit für namhafte Bühnen gebucht.

• Der Eintritt ist frei; um eine Spende zugunsten der Kirchengemeinde wird gebeten.