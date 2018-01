Bürger- und Kulturforum holt Bauchredner „Eddy“ ins „Makens Hus“

mum. Bendestorf. Eine humorvolle Show für Kinder und Erwachsene erwartet die Besucher am Sonntag, 28. Januar, ab 17 Uhr im „Makens Hus“ (Poststraße 4, Bendestorf). Das Kultur- und Bürgerforum hat mit Eddy Steinfatt (Foto: privat) einen der erfolgreichsten Bauchredner aus dem Norden eingeladen.

Mit seinen Puppen hat er diverse Fernsehauftritte bestritten und jede Art von Festen unterstützt. Regelmäßig ist Steinfatt in Varietés und auf Kreuzfahrtschiffen zu Gast. Mit eigenen Songs, wie „Das ist mir Bockwurst“ bringt er mit viel Können und Begeisterung seine Puppen zum Singen und Tanzen. Und - Eddy Steinfatt hat ein Herz für Kinder. Er versteht es bestens, sie in sein Programm mit einzubeziehen. So ist ein fröhlicher Nachmittag für die ganze Familie garantiert.

• Der Eintritt kostet zehn Euro für Erwachsene; Kinder und Jugendliche (bis 15 Jahre) sind mit fünf Euro dabei. Tickets gibt es Blumen Ritter in Bendestorf sowie online unter www.bk-bendestorf.de/kartenservice.