"Cook Book" treten in Jesteburg auf

Jesteburg : CafeBook |

mum. Jesteburg. Valerie Höhne, Susanne Walsleben und Michaela Seehof ist mit der Eröffnung des "CaféBook" (Kirchweg 3) ein echter Glücksgriff gelungen. Seit der Eröffnung Anfang Januar finden jede Woche zwei Veranstaltungen statt - ein Konzert und eine Lesung. Mit einer Ausnahme: Diese Woche gibt es "nur" ein Konzert.

• Am Freitag, 3. Februar, tritt die Gruppe "Cook Book" (Foto) ab 19 Uhr in Jesteburg auf. Die Gäste erwartet Hardbop-Jazz in der Tradition der Orgel-Combos der 1950er/1960er Jahre. Soul-Einflüsse, Jazz und Eigenkompositionen bilden ein kontrastreiches Programm. "Cook Book" sind Bernd Reincke, Swen Enge, Alexander Hopff und Till Pape.

• Der Eintritt ist frei (ein Hut geht rum).

• Öffnungszeiten des Cafés, in dem man selbst verlegte Bücher zu täglich frisch gebackenem Kuchen lesen kann: Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, freitags bis 21 Uhr.