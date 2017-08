Das wird richtig gut

Stefan Gwildis tritt vor mehr als 1.000 Fans auf der „Naturbühne“ auf / Noch gibt es Karten!

Sambucada heizt ein

Hier gibt es Karten

Bernd Jost ist in diesen Tagen die Freude ins Gesicht geschrieben. Dem Vorsitzenden des Vereins „Naturbühne Jesteburg“ wird es wohl gelingen, eine Veranstaltung zu organisieren, über die man in Jesteburg noch sehr lange sprechen wird - positiv! Jost hat Stefan Gwildis für ein Open-Air-Konzert verpflichtet. Lange hat er sich um den beliebten Musiker, der im Landkreis Harburg wohnt, bemüht. „Seit Fertigstellung der Bühne vor fünf Jahren haben vor allem weibliche Fans gefragt, ob Gwildis nicht einmal hier auftreten könnte“, so Jost. Doch oft scheiterte ein Konzert aus terminlichen Gründen. Gwildis ist häufig auf Tournee und gut gebucht.Doch jetzt ist alles vorbereitet: Gwildis wird im Zuge seiner „Alles dreht sich“-Tour Station am Samstag, 12. August, ab 20 Uhr in dem kleinen Heidedorf machen.Der Vorverkauf verlief bislang sehr vielversprechend. Mehr als 850 Tickets sind bereits verkauft. „Ich gehe fest davon aus, dass es weit über 1.000 Besucher werden“, so Jost. „Viele zögern mit dem Kauf der Tickets, weil sie noch nicht wissen, wie das Wetter wird.“ Allerdings sollten sich Gwildis-Fans nicht zu viel Zeit lassen, denn vor der „Naturbühne gibt es nur Platz für 1.500 Besucher. Dafür hat Jost extra eine neue Genehmigung beim Landkreis beantragen müssen.Bernd Jost half ein glücklicher Zufall bei der Buchung des Musikers. „Vergangenen Sommer habe ich während eines Festes eines gemeinsam Freundes auch die Bühnen-Technik für Stefan Gwildis verantwortet“, erinnert sich Jost, der unter anderem ein Tonstudio betreibt. Bei dieser Gelegenheit habe er Gwildis gefragt, ob er nicht Lust habe, in Jesteburg aufzutreten. Dann begann das lange Warten - und schließlich kam die Zusage.Stefan Gwildis zeigt seit 40 Jahren, welchen Wert Musik in seinem Leben hat. Elf Platten, drei DVDs, unzählige Konzerte und sogar Musicals stehen in seiner Vita.Bei „Alles dreht sich“ gelingt es Gwildis, seinen Zuhörern, ohne schulmeisterliche Gesellschaftskritik und ohne erhobenen Zeigefinger, das Leben nahe zu bringen. Es ist mehr so ein „Nase in den Wind halten und dann mal schauen, was für Fragen die Wellen des Lebens so an den Strand werfen“, heißt es in seinem Songbook. Das Publikum darf sich auf einen entspannten Abend mit gewohntem Charme, neuen Texten und lebendigen Melodien, verpackt in einem Jazz-Soul-Gewand nach Gwildis-Manier freuen. Unterstützt wird der Sänger durch Musiker an der Gitarre, am Bass, am Schlagzeug, an den Tasten und durch zwei Bläser.Mit Gwildis steuert Jost auf einen neuen Besucherrekord auf der „Naturbühne“ zu. Im vorigen Jahr lockte die Kultband „Truck Stop“ fast 600 Besucher nach Jesteburg. „Leider hatte das Wetter nicht mitgespielt, sonst wären es bestimmt noch viel mehr geworden“, erinnert sich Jost. Das wird am Samstag diesmal anders sein. Die Sonne ist bestellt. „Ich bin sicher, dass dieses Konzert noch lange in Erinnerung bleiben wird“, so Bernd Jost.Rund um das Open-Air-Spektakel hat Bernd Jost ein abwechslungsreiches Programm organisiert. Ab 19 Uhr beginnt der Einlass. Dann übernimmt auch schon Christoph Reise. Der erfahrene Moderator (unter anderem Radio Hamburg) wird durch das Programm führen. Zum Auftakt heizen die Trommler von Sambucada den Besuchern ein. Gegen 20 Uhr wird Gwildis auftreten.Auch kulinarisch fährt Bernd Jost ordentlich auf: Die Konzert-Besucher dürfen sich auf Cocktails, Wein und Prosecco freuen. Luigi kommt mit seinem Pizzawagen aus Bendestorf und Mitglieder des VfL Jesteburg stehen am Grill. „Ich freue mich, dass sich so viele ehrenamtliche Helfer gefunden haben“, sagt Jost.• Übrigens: Die Mitglieder des Verein „Naturbühne“ suchen Verstärkung. Interessenten können gern Bernd Jost ansprechen.Die Karten für das Gwildis-Konzert kosten im Vorverkauf 28,50 Euro; an der Abendkasse werden 35 Euro fällig. Die Tickets gibt es im Vorverkauf in der Empore (www.empore-buchholz.de; Telefon 04181 - 287878) und bei der Tourist-Info Jesteburg (info@jesteburg-touristik.de; Telefon 04183 - 5363, „Lisa“-Kate).• Weitere Informationen zum Konzert und zur „Naturbühne“ gibt es im Internet unter www.naturbuehne-jesteburg.de.